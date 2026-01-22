Trump, 'Board of Peace aperto, Italia e Polonia vogliono unirsi'

NEW YORK, 22 GEN - Il Board of Peace è aperto ad altri paesi europei. Lo ha detto Donald Trump a bordo dell'Air Force One secondo quanto riportano i media americani. Il presidente ha riferito che l'Italia e la Polonia gli hanno detto che vogliono unirsi ma che prima devono espletare le formalità necessarie. "Penso" che la Francia vorrà farlo, ha aggiunto.