Trump, blocco totale delle petroliere sanzionate in Venezuela

WASHINGTON, 16 DIC - Donald Trump ha annunciato su Truth di aver ordinato "un blocco totale e completo di tutte le petroliere soggette a sanzioni che entrano ed escono dal Venezuela", avvisando che il Paese sudamericano "è completamente circondato dalla più grande flotta navale mai assemblata nella storia del Sud America". "Questa flotta - avvisa - non farà che ingrandirsi e lo shock per loro sarà senza precedenti, finché non restituiranno agli Stati Uniti d'America tutto il petrolio, i territori e gli altri beni che ci hanno precedentemente rubato". "Il regime illegittimo di Maduro - scrive il presidente Usa - sta utilizzando il petrolio proveniente da questi giacimenti rubati per finanziare se stesso, il terrorismo legato al narcotraffico, la tratta di esseri umani, gli omicidi e i rapimenti. Per il furto dei nostri beni e per molte altre ragioni, tra cui il terrorismo, il contrabbando di droga e la tratta di esseri umani, il regime venezuelano è stato designato come organizzazione terroristica straniera". "Pertanto oggi - prosegue - ordino un blocco totale e completo di tutte le petroliere soggette a sanzioni che entrano ed escono dal Venezuela. Gli immigrati clandestini e i criminali che il regime di Maduro ha inviato negli Stati Uniti durante la debole e inetta amministrazione Biden, vengono rimpatriati in Venezuela a ritmo serrato. L'America - conclude - non permetterà a criminali, terroristi o altri Paesi di derubare, minacciare o danneggiare la nostra Nazione e, allo stesso modo, non permetterà a un regime ostile di impossessarsi del nostro petrolio, dei nostri territori o di qualsiasi altro bene, che devono essere restituiti agli Stati Uniti immediatamente".