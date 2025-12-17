Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Trump, blocco totale delle petroliere sanzionate in Venezuela

AA

WASHINGTON, 16 DIC - Donald Trump ha annunciato su Truth di aver ordinato "un blocco totale e completo di tutte le petroliere soggette a sanzioni che entrano ed escono dal Venezuela", avvisando che il Paese sudamericano "è completamente circondato dalla più grande flotta navale mai assemblata nella storia del Sud America". "Questa flotta - avvisa - non farà che ingrandirsi e lo shock per loro sarà senza precedenti, finché non restituiranno agli Stati Uniti d'America tutto il petrolio, i territori e gli altri beni che ci hanno precedentemente rubato". "Il regime illegittimo di Maduro - scrive il presidente Usa - sta utilizzando il petrolio proveniente da questi giacimenti rubati per finanziare se stesso, il terrorismo legato al narcotraffico, la tratta di esseri umani, gli omicidi e i rapimenti. Per il furto dei nostri beni e per molte altre ragioni, tra cui il terrorismo, il contrabbando di droga e la tratta di esseri umani, il regime venezuelano è stato designato come organizzazione terroristica straniera". "Pertanto oggi - prosegue - ordino un blocco totale e completo di tutte le petroliere soggette a sanzioni che entrano ed escono dal Venezuela. Gli immigrati clandestini e i criminali che il regime di Maduro ha inviato negli Stati Uniti durante la debole e inetta amministrazione Biden, vengono rimpatriati in Venezuela a ritmo serrato. L'America - conclude - non permetterà a criminali, terroristi o altri Paesi di derubare, minacciare o danneggiare la nostra Nazione e, allo stesso modo, non permetterà a un regime ostile di impossessarsi del nostro petrolio, dei nostri territori o di qualsiasi altro bene, che devono essere restituiti agli Stati Uniti immediatamente".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
WASHINGTON

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario