Trump blocca accordo su chip con HieFo, 'minaccia alla sicurezza'

WASHINGTON, 02 GEN - Donald Trump ha disposto lo smantellamento di un accordo da 2,9 milioni di dollari sui chip informatici, ritenendo che esso minacciasse gli interessi di sicurezza degli Stati Uniti qualora l'attuale proprietaria, HieFo Corp., mantenesse il controllo della tecnologia. L'ordine esecutivo ha riportato l'attenzione su un'operazione commerciale che aveva suscitato scarsa attenzione quando era stata annunciata nel maggio 2024, durante l'amministrazione del presidente Joe Biden. L'accordo prevedeva che la specialista nel settore aerospaziale e della difesa Emcore Corp. vendesse a HieFo le sue attività di produzione di chip informatici e di wafer per 2,92 milioni di dollari, un prezzo che includeva l'assunzione di circa 1 milione di dollari di passività. Trump ora chiede che HieFo ceda tale tecnologia entro 180 giorni, citando "prove credibili" secondo cui l'attuale proprietario sarebbe un cittadino della Repubblica Popolare Cinese. HieFo è stata fondata da Genzao Zhang e da Harry Moore. Secondo un comunicato stampa diffuso dopo la conclusione dell'accordo, i piani per la tecnologia acquisita da Emcore sarebbero stati supervisionati in gran parte dallo stesso team di dipendenti con sede ad Alhambra, in California. Zhang, che era vicepresidente dell'ingegneria di Emcore prima di diventare amministratore delegato di HieFo, ha promesso di "continuare la ricerca delle soluzioni più innovative e dirompenti", con tecnologie progettate per applicazioni che includerebbero l'intelligenza artificiale.