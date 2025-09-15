Giornale di Brescia
Trump, bene incontri Usa-Cina, parlerò con Xi venerdì

epa12378105 US President Donald Trump arrives on the South Lawn of the White House in Washington, DC, USA, 14 September 2025. EPA/Francis Chung / POOL
epa12378105 US President Donald Trump arrives on the South Lawn of the White House in Washington, DC, USA, 14 September 2025. EPA/Francis Chung / POOL
NEW YORK, 15 SET - Donald Trump parlerà con il presidente cinese Xi Jinping venerdì. Lo annuncia lo stesso Trump sul suo social Truth, sottolineando che gli incontri in Europa fra gli Stati Uniti e la Cina sono andati "molto bene".

