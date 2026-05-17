Trump avverte, 'non rimarrà nulla dell'Iran se non accetterà un accordo'

WASHINGTON, 17 MAG - Donald Trump ha avvertito in un post su Truth che "non rimarrà nulla" dell'Iran "se non accetterà un accordo". "Per l'Iran il tempo stringe: è meglio che si diano una mossa — e in fretta! — altrimenti non rimarrà più nulla di loro. Il tempo è essenziale", ha scritto il presidente americano.