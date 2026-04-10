Trump avverte l'Iran, 'nuovi attacchi se non si arriva ad un accordo'

WASHINGTON, 10 APR - Alla vigilia dei negoziati in Pakistan Donald Trump ha avvertito l'Iran checi saranno attacchi ancora più intensi se non si troverà un accordo. intensità ancora maggiore, affermando . "Stiamo caricando le navi con le migliori munizioni e le migliori armi mai realizzate, persino migliori di quelle che abbiamo impiegato in precedenza, con le quali li abbiamo fatti a pezzi", ha detto il presidente in un'intervista al New York Post.