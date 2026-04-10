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Trump avverte l'Iran, 'nuovi attacchi se non si arriva ad un accordo'

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WASHINGTON, 10 APR - Alla vigilia dei negoziati in Pakistan Donald Trump ha avvertito l'Iran checi saranno attacchi ancora più intensi se non si troverà un accordo. intensità ancora maggiore, affermando . "Stiamo caricando le navi con le migliori munizioni e le migliori armi mai realizzate, persino migliori di quelle che abbiamo impiegato in precedenza, con le quali li abbiamo fatti a pezzi", ha detto il presidente in un'intervista al New York Post.

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