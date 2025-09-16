Trump atterra a Londra,al via la visita di Stato bis in Gb
epa12197086 The Air Force One carrying the US President Donald Trump takes off from Schiphol Airport, The Netherlands, 25 June 2025, after the end of the NATO summit. EPA/JEFFREY GROENEWEG
LONDRA, 16 SET - Donald Trump è atterrato stasera a Londra a bordo dell'Air Force One, con la first lady Melania, per la sua seconda visita di Stato nel Regno Unito, onore mai concesso ad alcun leader nella storia britannica moderna. Ad accoglierlo, diplomatici, autorità e dignitari di corte. Domani il cerimoniale prevede la ricezione solenne al Castello di Windsor da parte di re Carlo III (che oggi il presidente americano ha elogiato come "un mio amico" e "un gentleman elegante"). Ma sono attese pure proteste a distanza contro di lui a Londra. Giovedì, il vertice politico col premier Keir Starmer.
