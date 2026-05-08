Trump: 'Attendo stanotte la risposta dell'Iran all'ultima proposta'

WASHINGTON, 08 MAG - Il presidente americano Donald Trump ha detto di aspettarsi "stanotte" una risposta dall'Iran sulla sua ultima proposta di accordo di pace. Conversando con i media in serata, Trump ha risposto "lo scopriremo molto presto", replicando alla domanda se l'Iran stia intenzionalmente rallentando il processo dei colloqui per arrivare a una fine definitiva delle ostilità. "Dovrei ricevere una lettera dall'Iran stanotte, quindi vedremo come andrà a finire", ha osservato il tycoon.