Trump, attacchi terresti contro i cartelli della droga

WASHINGTON, 08 GEN - Il presidente americano Donald Trump ha annunciato che gli Usa cominceranno attacchi "terrestri" contro i cartelli della droga, dopo aver effettuato nei giorni scontri quelli contro imbarcazioni nei Caraibi e nel Pacifico. "Avvieremo attacchi terrestri contro i cartelli. I cartelli controllano il Messico", ha detto in un'intervista a Fox News.

Argomenti
WASHINGTON

