Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Trump attacca Powell, ha sforato di miliardi budget per la nuova sede

AA

WASHINGTON, 13 GEN - Donald Trump torna ad attaccare il presidente della Fed Jerome Powell dopo l'inchiesta nei suoi confronti per la ristrutturazione della sede della banca centrale Usa: "be', è fuori budget di miliardi di dollari. Quindi o è incompetente, oppure è corrotto. Non so cosa sia, ma certamente non sta facendo un ottimo lavoro", ha detto alla Casa Bianca, prima di partire per Detroit dove terra' un discorso economico.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
WASHINGTON

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario