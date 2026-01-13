Trump attacca Powell, ha sforato di miliardi budget per la nuova sede

WASHINGTON, 13 GEN - Donald Trump torna ad attaccare il presidente della Fed Jerome Powell dopo l'inchiesta nei suoi confronti per la ristrutturazione della sede della banca centrale Usa: "be', è fuori budget di miliardi di dollari. Quindi o è incompetente, oppure è corrotto. Non so cosa sia, ma certamente non sta facendo un ottimo lavoro", ha detto alla Casa Bianca, prima di partire per Detroit dove terra' un discorso economico.