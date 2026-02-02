Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Trump attacca i Grammy, 'mai stato sull'isola di Epstein'

AA

NEW YORK, 02 FEB - Donald Trump attacca i Grammy e il conduttore della serata Trevor Noah. "Sono inguardabili", ha tuonato il presidente sul suo social Truth. "Noah ha detto erroneamente che Donald Trump e Bill Clinton hanno trascorso del tempo sull'isola di Epstein. E' sbagliato: non posso parlare per Bill ma io non ci sono mia stato, neanche vicino", ha aggiunto definendo Noah un "perdente" e minacciandolo di un'azione legale come ha fatto con altri. "Può chiedere a Cbs. Tieniti pronto Noah, mi divertirò con te", ha concluso.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
NEW YORK

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario