Trump attacca i Grammy, 'mai stato sull'isola di Epstein'

NEW YORK, 02 FEB - Donald Trump attacca i Grammy e il conduttore della serata Trevor Noah. "Sono inguardabili", ha tuonato il presidente sul suo social Truth. "Noah ha detto erroneamente che Donald Trump e Bill Clinton hanno trascorso del tempo sull'isola di Epstein. E' sbagliato: non posso parlare per Bill ma io non ci sono mia stato, neanche vicino", ha aggiunto definendo Noah un "perdente" e minacciandolo di un'azione legale come ha fatto con altri. "Può chiedere a Cbs. Tieniti pronto Noah, mi divertirò con te", ha concluso.