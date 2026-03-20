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Trump attacca gli alleati Nato per l'Iran, 'codardi, ce ne ricorderemo'

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NEW YORK, 20 MAR - Donald Trump all'attacco degli alleati della Nato. "Senza gli Usa" l'Alleanza "è una tigre di carta. Non vogliono unirsi alla battaglia per fermare un Iran con il nucleare. Ora che la battaglia è vinta dal punto di vista militare, con ben pochi pericoli per loro, si lamentano degli altri prezzi del petrolio che devono pagare ma non vogliono aiutare ad aprire lo Stretto di Hormuz. Vigliacchi, ce ne ricorderemo". Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth.

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