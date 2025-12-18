Giornale di Brescia
Italia e Estero

Trump attacca Biden, 'ho ereditato un disastro ma l'America è tornata'

NEW YORK, 17 DIC - "Ho ereditato un disastro" ma ora "l'America è tornata". Donald Trump dalla Diplomatic Room difende le sue politiche economiche e punta il dito contro il suo predecessore per il caos che ha trovato quando è entrato alla Casa Bianca per la seconda volta. Parlando agli americani per meno di 20 minuti, il presidente non si è soffermato sulla politica estera, limitandosi solo a un accenno a Gaza. "Ho risolto otto guerre. Ho risolto la guerra a Gaza portando la pace in Medio Oriente per la prima volta in anni", ha detto senza mai nominare l'Ucraina o il Venezuela. Il suo discorso si è concentrato nell'attaccare i democratici - "è colpa loro" - e nell'elencare i suoi "successi, dal "confine più sicuro della storia" al "calo veloce dei prezzi" passando per "salari che crescono più dell'inflazione". Tutto questo - ha sottolineato - solo in 11 mesi. "Sto sistemando le cose, avremo un boom economico mai visto prima", ha assicurato nel tentativo di placare i malumori crescenti di fronte a un caro vita che non molla la presa e un mercato del lavoro che mostra segnali di crescente debolezza. Il tasso di disoccupazione è infatti salito in novembre al 4,6%, ai massimi dal 2021, e l'inflazione si mantiene saldamente sopra il target della Fed del 2%. Proprio sul fronte della banca centrale, Trump ha ribadito che a breve ci sarà un nuovo presidente che "crede in tassi di interesse bassi". "Mi batto per gli americani, e abbiamo già raggiunto grandi risultati", ha sottolineato apparendo arrabbiato e frustrato. Trump ha quindi annunciato un 'warrior dividend', un dividendo del guerriero, da 1.776 dollari per i militari. "Gli assegni sono già stati spediti, arriveranno per Natale", ha spiegato invitando gli americani ad avere pazienza perché il prossimo anno i risultati delle sue politiche saranno più evidenti, soprattutto sul fronte delle tasse. Alcuni risultati della sua azione sono però già "evidenti": grazie ai dazi, che "sono la mia parola preferita", sono arrivati negli Stati Uniti già "18.000 miliardi" di investimenti. Ed è solo l'inizio. "Un anno fa eravamo un paese morto. Ora - ha osservato - facciamo invidia al mondo".

Argomenti
NEW YORK

