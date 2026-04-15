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Italia e Estero

Trump attacca ancora Meloni, 'con chi nega aiuto non più lo stesso rapporto

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NEW YORK, 15 APR - La premier Giorgia Meloni è "stata negativa. Chiunque abbia rifiutato il proprio aiuto nella gestione della situazione con l'Iran, con quel Paese non abbiamo più lo stesso rapporto. Giusto per vostra informazione: l'Italia riceve grandi quantità di petrolio dallo Stretto". Lo ha detto Donald Trump in un'intervista a Fox.

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