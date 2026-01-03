Giornale di Brescia
Trump, assalto in Venezuela senza precedenti dalla Seconda guerra mondiale

WASHINGTON, 03 GEN - L'attacco Usa in Venezuela è stato un "assalto spettacolare mai visto dalla Seconda guerra mondiale", condotto "nei cieli, via terra e via mare": lo ha detto Donald Trump tenendo una conferenza stampa a Mar-a-Lago e paragonando il blitz alle operazioni contro Soleimani, al Bagdhadi e agli impianti nucleari iraniani. Gli Stati Uniti sono "pronti a lanciare un secondo attacco più importante, se necessario", ha aggiunto.

