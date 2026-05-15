Trump arriva a Zhongnanhai per l'ultima giornata di incontri con Xi

PECHINO, 15 MAG - Il corteo di auto del presidente degli Stati Uniti Donald Trump è giunto al complesso di Zhongnanhai per l'ultima giornata di incontri con il leader cinese Xi Jinping. Lo riferisce la Cnn. Le immagini mostrano che il corteo, diretto verso il complesso situato nel cuore della capitale cinese, era composto da più di una decina di veicoli dotati di luci lampeggianti rosse e blu. I leader si stringeranno la mano e poseranno per una foto prima di partecipare a un tè bilaterale e a un pranzo di lavoro. Trump dovrebbe rimanere a Zhongnanhai per le prossime tre ore circa.