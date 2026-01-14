Trump, arrestata talpa Usa sull'attacco in Venezuela

WASHINGTON, 14 GEN - Donald Trump ha annunciato che la persona responsabile della fuga di notizie sul Venezuela è stata identificata e si trova in carcere, riferendosi a un collaboratore del Pentagono arrestato e accusato di detenzione illegale di informazioni relative alla difesa nazionale in merito all'operazione contro Caracas. "Il responsabile della fuga di notizie è stato trovato e ora è in prigione, un altro informatore che ha fatto trapelare informazioni sul Venezuela, un informatore molto pericoloso", ha detto Trump.