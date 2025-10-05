Giornale di Brescia
Trump apre a qualche cambiamento in piano di pace

epa12433185 US President Donald Trump (R) speaks to members of the media on the South Lawn of the White House before boarding Marine One in Washington, DC, USA, 05 October 2025. Unions representing hundreds of thousands of federal workers have asked a US judge to immediately prevent the Trump administration from carrying out mass firings during the government shutdown while they press a legal challenge. EPA/GRAEME SLOAN / POOL
AA

WASHINGTON, 05 OTT - Parlando con i reporter, Donald Trump non ha escluso qualche cambiamento nei negoziati con Hamas. Alla domanda sulla flessibilità con il piano di Hamas, ha risposto che "non abbiamo bisogno di flessibilità, perché praticamente tutti sono d'accordo. Ma ci saranno sempre alcuni cambiamenti". "Ma il piano di Hamas - ha aggiunto - è incredibile. Avrete la pace, se ci pensate, pace in Medio Oriente per la prima volta. E dicono, davvero, dopo 3000 anni. Quindi sono molto onorato di esserne una parte importante. Guardate, hanno combattuto per avere un piano per anni. Noi riotteniamo gli ostaggi quasi immediatamente". "E' un ottimo affare per Israele, ed è un ottimo affare per tutti, volete riavere i vostri ostaggi, giusto? È un ottimo affare per Israele. È un ottimo affare per tutto il mondo arabo, il mondo musulmano e il mondo intero", ha detto Trump. Alla domanda su quando saranno rilasciati gli ostaggi ha risposto che "stanno negoziando proprio in questo momento. Hanno iniziato le negoziazioni negli ultimi giorni. Vedremo come andrà a finire. Ma sento dire che sta andando molto bene".

