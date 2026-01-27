Giornale di Brescia
Trump annuncia una piccola de-escalation in Minnesota

WASHINGTON, 27 GEN - Donald Trump ha annunciato una piccola de-escalation in Minnesota, dopo l'uccisione di due manifestanti a Minneapolis da parte di agenti federali. "Non è una ritirata, ma un cambiamento", ha detto in un'intervista a Fox News parlando delle sue decisioni su Minneapolis, dove ha rimosso il comandante della Border Patrol Frank Bovino e inviato lo zar delle frontiere Tom Homan. Il tycoon ha detto che Bovino è "ottimo ma forse non lì'.

