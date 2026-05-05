Trump annuncia una breve sospensione del Project Freedom a Hormuz

WASHINGTON, 05 MAG - Il presidente americano Donald Trump sospende il Project Freedom. "Su richiesta del Pakistan e di altri Paesi - scrive il tycoon sul social Truth -, in considerazione del formidabile successo militare conseguito durante la campagna contro l'Iran e, inoltre, del fatto che sono stati compiuti grandi progressi verso un accordo completo e definitivo con i rappresentanti iraniani, abbiamo concordato reciprocamente che, pur rimanendo il blocco pienamente in vigore ed efficace, il Project Freedom (il transito delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz) sarà sospeso per un breve periodo, al fine di verificare se l'accordo possa essere finalizzato e sottoscritto".