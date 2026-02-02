Trump annuncia piano da 12 miliardi per riserva minerali critici

WASHINGTON, 02 FEB - Donald Trump ha annunciato la creazione di una riserva mineraria critica. "Oggi lanciamo quello che sarà noto come Progetto Vault per garantire che le imprese e i lavoratori americani non siano mai danneggiati da alcuna carenza", ha dichiarato alla Casa Bianca. L'iniziativa combinerà 10 miliardi di dollari di finanziamenti della banca Exim e 2 miliardi di dollari dal settore privato, ha spiegato il presidente. Il segretario alle risorse naturali Doug Burgum ha dichiarato che altri 11 paesi saranno annunciati per l'iniziativa nel corso di questa settimana.