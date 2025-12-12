Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Trump annuncia lo stop delle ostilità tra Thailandia e Cambogia

AA

ROMA, 12 DIC - Donald Trump ha annunciato su Truth, dopo una telefonata con i loro leader, che Thailandia e Cambogia hanno accettato di cessare le ostilità "a partire da stasera e di tornare all'accordo di pace originale stipulato con me e con loro, con l'aiuto del Grande Primo Ministro della Malesia, Anwar Ibrahim". "Ho avuto stamattina - scrive - un'ottima conversazione con il Primo Ministro della Thailandia, Anutin Charnvirakul, e con il Primo Ministro della Cambogia, Hun Manet, riguardo al molto sfortunato riaccendersi della loro guerra di lunga data. Hanno concordato di cessare ogni sparatoria a partire da questa sera e di tornare all'Accordo di Pace originale stipulato con me e con loro, con l'aiuto del Grande Primo Ministro della Malesia, Anwar Ibrahim". "La bomba sul ciglio della strada che inizialmente ha ucciso e ferito numerosi soldati thailandesi - prosegue - è stata un incidente, ma la Thailandia ha comunque reagito molto duramente. Entrambi i Paesi sono pronti per la pace e per continuare il commercio con gli Stati Uniti d'America". "È per me un onore - conclude - lavorare con Anutin e Hun per risolvere ciò che avrebbe potuto evolvere in una grande guerra tra due Paesi altrimenti meravigliosi e prosperi! Vorrei anche ringraziare il Primo Ministro della Malesia, Anwar Ibrahim, per la sua assistenza in questa questione così importante".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario