Trump annuncia lo stop delle ostilità tra Thailandia e Cambogia

ROMA, 12 DIC - Donald Trump ha annunciato su Truth, dopo una telefonata con i loro leader, che Thailandia e Cambogia hanno accettato di cessare le ostilità "a partire da stasera e di tornare all'accordo di pace originale stipulato con me e con loro, con l'aiuto del Grande Primo Ministro della Malesia, Anwar Ibrahim". "Ho avuto stamattina - scrive - un'ottima conversazione con il Primo Ministro della Thailandia, Anutin Charnvirakul, e con il Primo Ministro della Cambogia, Hun Manet, riguardo al molto sfortunato riaccendersi della loro guerra di lunga data. Hanno concordato di cessare ogni sparatoria a partire da questa sera e di tornare all'Accordo di Pace originale stipulato con me e con loro, con l'aiuto del Grande Primo Ministro della Malesia, Anwar Ibrahim". "La bomba sul ciglio della strada che inizialmente ha ucciso e ferito numerosi soldati thailandesi - prosegue - è stata un incidente, ma la Thailandia ha comunque reagito molto duramente. Entrambi i Paesi sono pronti per la pace e per continuare il commercio con gli Stati Uniti d'America". "È per me un onore - conclude - lavorare con Anutin e Hun per risolvere ciò che avrebbe potuto evolvere in una grande guerra tra due Paesi altrimenti meravigliosi e prosperi! Vorrei anche ringraziare il Primo Ministro della Malesia, Anwar Ibrahim, per la sua assistenza in questa questione così importante".