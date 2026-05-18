NEW YORK, 18 MAG - L'amministrazione Trump ha annunciato la creazione di un fondo da 1,78 miliardi di dollari per risarcire le vittime degli attacchi del Dipartimento di Giustizia di Joe Biden. Il fondo rientra nell'accordo relativo al ritiro da parte del presidente della sua azione legale da 10 miliardi di dollari contro l'agenzia delle entrate americana, l'Irs, per aver fatto trapelare le sue informazioni fiscali. L'annuncio è stato seguito da molte critiche. Il fondo infatti sembra essere creato per risarcire gli alleati di Trump.
Trump annuncia fondo da 1,78 miliardi per le vittime di Biden
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