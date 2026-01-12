Trump annuncia, 'dazi Usa del 25% a chiunque commerci con l'Iran'
AA
WASHINGTON, 12 GEN - "Con effetto immediato, qualsiasi Paese che intrattenga rapporti commerciali con la Repubblica Islamica dell'Iran dovrà pagare una tariffa del 25% su tutte le transazioni commerciali effettuate con gli Stati Uniti d'America. Questo ordine è definitivo e vincolante": lo annuncia Donald Trump su Truth.
