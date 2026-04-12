Trump annuncia, blocco navale immediato dello stretto di Hormuz

WASHINGTON, 12 APR - Donald Trump ha annunciato su Truth il blocco "con effetto immediato" di tutte le navi da e per lo stretto di Hormuz dopo il fallimento dei negoziati in Pakistan. "Ho ordinato alla nostra Marina di individuare e intercettare ogni imbarcazione nelle acque internazionali che abbia versato un pedaggio all'Iran. Nessuno che paghi un pedaggio illegale avrà libero transito in mare" ha annunciato.