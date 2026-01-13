Giornale di Brescia
Trump annuncerà il prossimo presidente Fed nelle prossime settimane

NEW YORK, 13 GEN - Donald Trump intende annunciare il prossimo presidente della Fed "nelle prossime settimane". Lo ha detto lo stesso Trump lasciando intendere che le polemiche per l'indagine su Jerome Powell non rallenteranno la sua tabella di marcia nella nomina del prossimo numero uno della banca centrale. Trump ha poi criticato il senatore repubblicano Thom Tillis che ha promesso di bloccare tutte le nomine di Trump alla banca centrale fino a quando l'indagine non si sarà risolta. "E' per questo che non sarà più senatore", ha liquidato Trump riferendosi alla mancata ricandidatura di Tillis.

