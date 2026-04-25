Trump, 'annullato il viaggio in Pakistan, troppa confusione sui leader in Iran'

WASHINGTON, 25 APR - "Ho appena annullato il viaggio dei miei rappresentanti in Pakistan per incontrare gli iraniani. Troppo tempo sprecato negli spostamenti, troppo lavoro! Inoltre, vi sono fortissime lotte intestine e confusione all'interno della loro 'leadership'. Nessuno sa chi comandi, nemmeno loro stessi. Per di più, abbiamo tutte le carte in mano noi; loro non ne hanno nessuna! Se vogliono parlare, non devono far altro che chiamare!!!". Lo ha scritto Donald Trump su Truth.