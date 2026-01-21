Giornale di Brescia
Trump, 'amo l'Europa ma non sta andando nella direzione giusta'

WASHINGTON, 21 GEN - "Amo l'Europa ma non sta andando nella giusta direzione". Lo ha detto Donald Trump al forum di Davos. Gli Stati Uniti sono il "motore economico del pianeta e vanno verso una crescita mai vista prima, probabilmente mai vista prima in alcun Paese", ha affermato citando una stima di crescita del 5,4%. "Dopo un anno della mia presidenza l'economia Usa è in pieno boom, praticamente non c'è inflazione" negli Stati Uniti e "i confini sono impenetrabili". L'"inflazione è stata sconfitta" e gli Stati Uniti stanno sperimentando "una crescita sostenuta con il pil del quarto trimestre stimato a +5,4%", ha detto Trump, stimando che la crescita americana è prevista crescere il doppio di quanto previsto dal Fondo Monetario Internazionale. Il presidente parla di "miracolo" economico per il quale pensava ci volesse più tempo, non solo un anno della sua presidenza: "Penso che le mie politiche possano spingere la crescita ancora più in alto", ha spiegato facendo riferimento ad alcune delle sue iniziative, dalla riduzione del numero dei dipendenti federali all'abolizione delle tasse sulle mance. "Tutte le garndi compagnie petrolifere stanno venendo con noi in Venezuela" ha detto Trump, "apprezziamo la collaborazione del Venezuela, stanno facendo benissimo", ha aggiunto.

