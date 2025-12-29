Trump all'Iran, se riprende il programma nucleare sferrerò un nuovo attacco

WASHINGTON, 29 DIC - Donald Trump ha minacciato di sferrare un altro attacco contro l'Iran se il Paese tenterà di ricostruire il suo programma di missili balistici o riprenderà il suo programma nucleare. "Ho sentito dire che l'Iran sta cercando di riarmarsi e, se così fosse, dovremo intervenire per fermarli", ha dichiarato Trump prima dell'incontro con il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu. "Li fermeremo. Li distruggeremo completamente". Il presidente ha aggiunto che sosterrebbe un attacco contro l'Iran "subito" se il Paese tentasse di riprendere il suo programma nucleare, consigliando invece a Teheran di cercare un "accordo" con gli Usa