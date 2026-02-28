Trump alle Guardie Rivoluzionarie, deponete armi o morte certa

WASHINGTON, 28 FEB - "Ai membri delle Guardie Rivoluzionarie, delle forze armate e della polizia dico: deponete le armi e sarete trattati giustamente con l'immunità totale o affronterete una morte certa". Lo ha detto Donald Trump lanciando anche un messaggio "al grande e orgoglioso popolo iraniano: l'ora delle libertà è vicina. State al riparo, non lasciate le vostre abitazioni, è molto pericoloso là fuori. Ci sono bombe che cadono ovunque".