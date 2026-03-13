'Trump al G7, l'Iran sta per arrendersi'

ROMA, 13 MAR - Secondo quanto riferito da tre funzionari dei Paesi del G7 a Axios, Donald Trump avrebbe detto ai leader del G7, durante una riunione virtuale mercoledì, che l'Iran "sta per arrendersi". Il presidente Usa si è vantato dei risultati dell'Operazione Epic Fury, dicendo agli alleati: "Mi sono sbarazzato di un cancro che minacciava tutti noi". "Nessuno sa chi sia il leader, quindi non c'è nessuno che possa annunciare la resa", ha detto Trump deridendo la nuova guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei definendola un "peso leggero". Tutti gli altri leader hanno esortato Trump a porre fine rapidamente alla guerra. I leader del G7 hanno anche evidenziato la necessità di mettere in sicurezza lo Stretto di Hormuz il prima possibile, secondo quanto riferito ad Axios da due funzionari informati della telefonata. Trump ha affermato che la situazione a Hormuz sta migliorando e che le navi commerciali dovrebbero riprendere le operazioni nella zona. Secondo alcune fonti , Trump è stato "ambiguo e indeciso" riguardo ai suoi obiettivi e alla tempistica per la fine della guerra. Alcuni partecipanti alla chiamata hanno lasciato la riunione con la convinzione che volesse porre fine al conflitto, mentre altri hanno avuto l'impressione completamente opposta.