Trump al Corriere, 'scioccato da Meloni, pensavo avesse coraggio'

ROMA, 14 APR - "Giorgia Meloni non vuole aiutarci nella guerra, sono scioccato": lo afferma Donald Trump parlando al telefono con il Corriere della Sera. "Piace il fatto che la vostra presidente non stia facendo nulla per ottenere il petrolio? - chiede Donald Trump - Piace alla gente? Non posso immaginarlo. Sono scioccato da lei. Pensavo che avesse coraggio, mi sbagliavo".