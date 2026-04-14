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Trump al Corriere, 'scioccato da Meloni, pensavo avesse coraggio'

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ROMA, 14 APR - "Giorgia Meloni non vuole aiutarci nella guerra, sono scioccato": lo afferma Donald Trump parlando al telefono con il Corriere della Sera. "Piace il fatto che la vostra presidente non stia facendo nulla per ottenere il petrolio? - chiede Donald Trump - Piace alla gente? Non posso immaginarlo. Sono scioccato da lei. Pensavo che avesse coraggio, mi sbagliavo".

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