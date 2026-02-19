Trump al Board of Peace, 'Cina e Russia saranno coinvolte'
AA
WASHINGTON, 19 FEB - Cina e Russia saranno coinvolte: lo ha detto Donald Trump al Board of Peace su Gaza. Alla prima riunione a Washington, il presidente americano ha dichiarato che gli Stati Uniti contribuiranno al Board of Peace per Gaza con 10 miliardi di dollari e che una serie di paesi si è impegnata a versare complessivamente oltre sette miliardi di dollari.
