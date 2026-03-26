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Trump ai negoziatori iraniani, 'facciano i seri prima che sia troppo tardi'

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ROMA, 26 MAR - "I negoziatori iraniani farebbero bene a comportarsi seriamente, presto, prima che sia troppo tardi": è il monito del presidente americano Donald Trump lanciato sul social Truth. "I negoziatori iraniani sono molto strani. Ci stanno implorando per fare un accordo, cosa che dovrebbero fare visto che sono stati obliterati militarmente con zero chance di riprendersi, ma - scrive il presidente americano - pubblicamente affermano che stanno solo visionando la nostra proposta. SBAGLIATO!!! Farebbero meglio a fare i seri presto, prima che sia troppo tardi", perché in questo caso "NON SI TORNA PIU' INDIETRO".

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