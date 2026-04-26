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Trump agli americani, risolviamo le differenze pacificamente

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NEW YORK, 25 APR - "Non è la prima volta nell'ultimo paio di anni che i repubblicani vengono attaccati o uccisi. Alla luce di questa sera, chiedo agli americani di risolvere le differenze pacificamente. Vale per i repubblicani, i democratici, gli indipendenti, i progressisti". Lo ha detto Donald Trump parlando alla Casa Bianca dopo gli spari al gala dei corrispondenti a Washington. "La mia impressione - ha proseguito - è che l'aggressore fosse un lupo solitario". A chi gli chiedeva se fosse preoccupato per le minacce alla sua vita, il presidente ha risposto: "E' una professione pericolosa". Poi ha aggiunto: "Nessun Paese è immune alla violenza politica". L'aggressore è stato identificato in Cole Tomas Allen, 31enne della California. Secondo i media americani, era armato con un fucile a canna liscia, pistola, coltelli. La procuratrice di Washington, Jeanine Pirro, ha annunciato che è stato accusato di due capi di imputazione, ma ne seguiranno altri.

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