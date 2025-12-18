Trump agli americani, 'mi batto per voi, ho ereditato un disastro'

NEW YORK, 17 DIC - "Undici mesi fa ho ereditato un disastro, ma sto sistemando le cose". Lo ha detto Donald Trump nel corso del suo discorso alla nazione. "Eravamo invasi dai migranti illegali, transgender nello sport delle donne, avevamo i peggiori accordi commerciali", ha spiegato Trump a quanto ereditato da Joe Biden. "Ora invece avete un presidente che si batte per gli americani, e abbiamo già raggiunto grandi risultati", ha messo in evidenza. "I prezzi stanno scendendo velocemente, c'è ancora da fare ma abbiamo fatti progressi" ha proseguito riferendosi all'inflazione elevata di cui gli americani continuano a lamentarsi. "I salari stanno crescendo molto più rapidamente dell'inflazione", ha aggiunto. Per Trump "un anno fa il paese era morto, fallito, ora non più" e in parte grazie ai dazi, che "sono la mia parola preferita". Il presidente Usa ha poi sottolineato che le tariffe hanno contribuito ai miliardi di investimenti, circa 18.000 miliardi di dollari, che sono stati annunciati negli Stati Uniti negli ultimi mesi. Trump ha anche annunciato un "dividendo del guerriero" per i militari americani, che riceveranno per Natale un assegno da 1.776 dollari: "Sono già stati spediti". "Presto annuncerò il nuovo presidente della Fed, una persona che crede nei tassi di interesse bassi" ha detto ancora Donald Trump nel corso del discorso alla nazione. L'annuncio arriverà, ha messo in evidenza, il prossimo anno. Nel 2026 Trump si è impegnato ad annunciare anche un'aggressiva riforma per il mercato immobiliare.