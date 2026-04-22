Trump accusa, 'in Virginia elezioni truccate sul referendum'

WASHINGTON, 22 APR - Donald Trump attacca il referendum di martedì tenuto in Virginia sulla ridefinizione dei distretti elettorali come di un voto "truccato'. "Per tutto il giorno i repubblicani sono stati in vantaggio; l'entusiasmo era incredibile, finché, proprio alla fine - guarda caso - non c'è stato un massiccio 'afflusso di schede per corrispondenza'! Dove l'ho già sentita questa storia? E così i Democratici hanno strappato un'altra vittoria disonesta!", ha scritto il tycoon su Truth.