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Trump accusa, 'in Virginia elezioni truccate sul referendum'

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WASHINGTON, 22 APR - Donald Trump attacca il referendum di martedì tenuto in Virginia sulla ridefinizione dei distretti elettorali come di un voto "truccato'. "Per tutto il giorno i repubblicani sono stati in vantaggio; l'entusiasmo era incredibile, finché, proprio alla fine - guarda caso - non c'è stato un massiccio 'afflusso di schede per corrispondenza'! Dove l'ho già sentita questa storia? E così i Democratici hanno strappato un'altra vittoria disonesta!", ha scritto il tycoon su Truth.

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