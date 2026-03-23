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Trump, 'accordo su 15 punti, l'Iran ha accettato di non avere l'atomica'

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WASHINGTON, 23 MAR - Parlando con i giornalisti prima di partire per Memphis, Donald Trump ha annunciato che è stato trovato l'accordo con Teheran su 15 punti, compresa la rinuncia ad avere l'arma nucleare. Il presidente ha inoltre precisato che gli Usa stanno parlando con la "persona più importante" in Iran, ma che non e' la Guida suprema.

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