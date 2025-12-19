Giornale di Brescia
Trump, abbiamo colpito l'Isis con una 'fortissima rappresaglia' in Siria

WASHINGTON, 19 DIC - Donald Trump ha dichiarato in un post su Truth che gli attacchi in Siria sono una "fortissima rappresaglia" contro l'Isis. "A causa dell'efferata uccisione di coraggiosi patrioti americani in Siria da parte dell'Isis, annuncio che gli Stati Uniti stanno infliggendo una rappresaglia fortissima, proprio come avevo promesso, contro i terroristi assassini", ha scritto il presidente americano su Truth. "Stiamo colpendo con forza le roccaforti dell'Isis in Siria, un luogo intriso di sangue e afflitto da molti problemi, ma che ha un futuro promettente se l'Isis verrà debellato", ha scritto ancora Trump. "Il governo siriano, guidato da un uomo che sta lavorando duramente per riportare la grandezza in Siria, ci sostiene pienamente. Tutti i terroristi così malvagi da attaccare gli americani sono avvertiti: sarete colpiti più duramente di quanto siate mai stati colpiti prima se, in qualsiasi modo, attaccherete o minaccerete gli Stati Uniti", ha concluso il presidente americano.

