Trump: a Rubio ho detto di dire a Leone che l'Iran non può avere l'arma nucleare

NEW YORK, 07 MAG - Al segretario di Stato americano Marco Rubio "ho detto di dire al Papa in modo molto garbato e con grande rispetto che l'Iran non può possedere un'arma nucleare. Quindi, quando si schiera in loro difesa. Gli ho detto anche di dire al Papa anche che l'Iran ha ucciso 42.000 manifestanti innocenti che non erano armati. Lo dica al Papa". Lo ha detto Donald Trump, secondo quanto riportato dai media americani.