Trump a Nyp, 'avremo sovranità sulle basi in Groenlandia'

ROMA, 24 GEN - Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti acquisiranno la sovranità sui territori della Groenlandia in cui si trovano le basi americane, assumendone il pieno controllo. "Sì", ha affermato in un'intervista esclusiva al New York Post. "Avremo tutto ciò che desideriamo. Sono in corso trattative interessanti", ha detto. Il presidente, da mesi, esercita pressioni sulla Danimarca affinché ceda l'intera isola, affermando che "nulla di meno della piena proprietà" sarebbe accettabile.