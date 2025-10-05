'Trump a Bibi, sei sempre così fottutamente negativo'

WASHINGTON, 05 OTT - Telefonata tesa tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu venerdì sera, dopo il sì condizionato di Hamas al piano di pace Usa. Stando ad Axios, il tycoon ha chiamato Bibi per discutere di quella che lui considerava una buona notizia ma il leader israeliano a pensava diversamente. "Bibi ha detto a Trump che non c'era nulla da festeggiare e che non significava niente", riferisce Axios, secondo cui Trump ha reagito bruscamente: "Non capisco perché sei sempre così fottutamente negativo. Questa è una vittoria. Accettala". Lo scambio, confermato anche da due dirigenti Usa, mostra quanto Trump sia determinato a superare le riserve di Netanyahu e a convincerlo a porre fine alla guerra se Hamas accetterà un accordo. Secondo Axios, durante consultazioni private venerdì, Netanyahu ha sottolineato di considerare la risposta di Hamas come un rifiuto del piano di Trump. E ha aggiunto di voler coordinare la reazione con Washington per evitare che si diffondesse la narrazione che Hamas avesse risposto positivamente, ha riferito un funzionario israeliano alla stessa testata. Trump, invece, aveva un umore completamente diverso. Temeva che Hamas avrebbe respinto il piano in toto e ha visto la risposta come un'apertura per un possibile accordo, sempre secondo un alto funzionario statunitense.