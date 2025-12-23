Giornale di Brescia
'Trump 8 volte sul jet di Epstein, una volta c'era una ventenne'

ROMA, 23 DIC - Tra i file su Epstein appena rilasciati spunta un'e-mail in cui si afferma che "Donald Trump ha viaggiato sul jet privato di Epstein molte più volte di quanto precedentemente riportato (o di cui eravamo a conoscenza)". Lo riporta la Bbc. Nell'e-mail, inviata il 7 gennaio 2020, sotto il titolo "RE: Registri di volo di Epstein", si afferma che il tycoon "è elencato come passeggero su almeno 8 voli tra il 1993 e il 1996, inclusi almeno 4 voli su cui era presente anche Maxwell". "Su un volo del 1993, lui ed Epstein sono gli unici due passeggeri registrati; su un altro, i passeggeri sono Epstein, Trump e una ventenne".

