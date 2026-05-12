Truffe online a Crotone, tra le vittime Onlus e disabili in tutta Italia

CROTONE, 12 MAG - Truffe online che non si fermavano nemmeno davanti a persone con disabilità e associazioni Onlus. Per questo il gip del Tribunale di Crotone, Assunta Palumbo, ha disposto 10 misure cautelari, cinque in carcere e cinque di obbligo di presentazione alla pg, per i principali indagati dell'operazione 'Scam city' che coinvolge 31 persone accusate, a vario titolo, di associazione per delinquere dedita alla truffa aggravata, riciclaggio, autoriciclaggio, sostituzione di persona. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori l'organizzazione avrebbe fatto leva su sconti allettanti e false aste giudiziarie, riuscendo in alcuni casi a convincere le vittime a saldare l'intero importo con il pretesto di sbloccare spedizioni inesistenti. Dalle indagini, che hanno accertato 125 episodi in tutta Italia, sarebbe emersa la sistematicità di un metodo che non risparmiava neppure chi operava nel settore del volontariato e del sostegno sociale. Particolarmente rilevante, secondo la ricostruzione investigativa, sarebbe stato l'utilizzo fraudolento di denominazioni, dati e identità riferibili a società realmente esistenti ma del tutto ignare dei fatti. Gli investigatori hanno rilevato anche il ricorso a competenze tecniche esterne, tra cui programmatori operanti all'estero, broker nel settore delle criptovalute e del trading online, nonché soggetti in grado di agevolare operazioni di movimentazione, conversione e reimpiego del denaro. Parallelamente alle misure personali, i militari hanno eseguito un massiccio sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di circa 700mila euro, evidenziando l'enorme sproporzione tra i redditi dichiarati (spesso nulli o assistiti da sussidi statali) e il reale tenore di vita. Tra i beni posti sotto sigilli figurano auto di prestigio come una Tesla Model Y, una Range Rover Evoque e un'Alfa Romeo Stelvio. Di particolare rilievo il ritrovamento di opere d'arte e di una preziosa collezione di orologi Rolex, con modelli iconici quali Daytona, Submariner e Yacht-Master, acquistati con i proventi delle attività illecite e oggi sottratti alla disponibilità dell'organizzazione.