Truffe in Myanmar, la Cina ha giustiziato undici persone

PECHINO, 29 GEN - La Cina ha giustiziato undici persone legate alle truffe in Myanmar. Lo riferisce la Xinhua, secondo cui la pena capitale è stata eseguita anche contro "membri chiave" delle organizzazioni criminali attive nel settore delle telecomunicazioni. "Le esecuzioni sono state eseguite da un tribunale della città di Wenzhou, nella provincia dello Zhejiang, dopo aver ricevuto l'approvazione della Corte suprema del popolo", ha precisato la Xinhua.

