Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Truffa in appalti Difesa Russia, maxi sequestro di beni

AA

ROMA, 25 NOV - Il tribunale di Mosca ha disposto il sequestro conservativo di tutti i beni degli imputati nel procedimento penale relativo all'appropriazione indebita di oltre 9 miliardi di rubli. Fondi provenienti dal Ministero della Difesa della Federazione Russa nell'ambito della realizzazione di 14 appalti pubblici, tra cui quelli dell'ex viceministro della costruzione della Repubblica Popolare di Donetsk Yulia Mervazova. Lo riporta l'agenzia Tass precisando che l'importo totale dei beni sequestrati ammonta a centinaia di milioni di rubli. "A garanzia della causa civile intentata dalla parte lesa nei confronti degli imputati nel procedimento penale per frode di particolare gravità è stato disposto il sequestro di tutti i beni degli imputati. L'importo complessivo dei beni sequestrati, compresi i conti bancari degli imputati, i loro appartamenti e altri beni immobili, ammonta a centinaia di milioni di rubli", ha riferito un funzionario del Tribunale alla Tass.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario