Truffa in appalti Difesa Russia, maxi sequestro di beni

ROMA, 25 NOV - Il tribunale di Mosca ha disposto il sequestro conservativo di tutti i beni degli imputati nel procedimento penale relativo all'appropriazione indebita di oltre 9 miliardi di rubli. Fondi provenienti dal Ministero della Difesa della Federazione Russa nell'ambito della realizzazione di 14 appalti pubblici, tra cui quelli dell'ex viceministro della costruzione della Repubblica Popolare di Donetsk Yulia Mervazova. Lo riporta l'agenzia Tass precisando che l'importo totale dei beni sequestrati ammonta a centinaia di milioni di rubli. "A garanzia della causa civile intentata dalla parte lesa nei confronti degli imputati nel procedimento penale per frode di particolare gravità è stato disposto il sequestro di tutti i beni degli imputati. L'importo complessivo dei beni sequestrati, compresi i conti bancari degli imputati, i loro appartamenti e altri beni immobili, ammonta a centinaia di milioni di rubli", ha riferito un funzionario del Tribunale alla Tass.