Truffa a un'anziana, arrestato un 55enne con 50 mila euro in gioielli

UDINE, 19 GEN - I carabinieri della Compagnia di Udine hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 55 anni, con precedenti specifici, ritenuto responsabile di una truffa aggravata ai danni di un'anziana di 81 anni residente in città. L'uomo aveva con sé l'intera refurtiva, stimata in un valore di oltre 50 mila euro. Il raggiro è stato attuato con un modus operandi ormai collaudato: la vittima è stata contattata telefonicamente da un soggetto che, qualificandosi come carabiniere del Comando provinciale di Udine, ha chiesto di parlare con il marito, convincendolo a recarsi in caserma per una presunta denuncia legata al furto di un'autovettura. Nel frattempo la donna è stata trattenuta al telefono e informata dell'imminente arrivo di un "collega" incaricato di ritirare denaro e gioielli per presunti accertamenti. Poco dopo, il truffatore si è presentato all'abitazione e ha ricevuto tutti i monili in oro. I militari, in abiti civili e già impegnati in un servizio di contrasto al fenomeno, hanno notato movimenti sospetti riuscendo a bloccare il truffatore e a recuperare l'intera refurtiva, poi restituita ai legittimi proprietari. L'arrestato sarà giudicato con rito direttissimo.