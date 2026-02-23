Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Trovato un ordigno su una piazzola dell'A4, code verso Torino

AA

TORINO, 23 FEB - Rallentamenti tra lo svincolo di Rondissone e l'uscita di Chivasso est, sull'autostrada A4 Torino-Milano, in direzione Torino, a causa del rinvenimento di un proiettile da mortaio abbandonato in una piazzola di sosta. Il ritrovamento dell'ordigno è avvenuto questa mattina: si tratta di un residuato bellico probabilmente datato. In corso l'intervento degli agenti della polizia stradale di Novara e degli artificieri per la messa in sicurezza del proiettile.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
TORINO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario