Trovato un ordigno su una piazzola dell'A4, code verso Torino

TORINO, 23 FEB - Rallentamenti tra lo svincolo di Rondissone e l'uscita di Chivasso est, sull'autostrada A4 Torino-Milano, in direzione Torino, a causa del rinvenimento di un proiettile da mortaio abbandonato in una piazzola di sosta. Il ritrovamento dell'ordigno è avvenuto questa mattina: si tratta di un residuato bellico probabilmente datato. In corso l'intervento degli agenti della polizia stradale di Novara e degli artificieri per la messa in sicurezza del proiettile.