Trovato un cadavere in un baule in una casa nel Fiorentino

FIRENZE, 13 DIC - Il corpo di un uomo, morto da diverso tempo, è stato ritrovato in un baule nella casa dove viveva con l'anziana madre e i fratelli a Sant'Angelo a Lecore, in provincia di Firenze. Il cadavere è stato scoperto durante un'ispezione dei vigili urbani, attivati da una segnalazione. Al momento sono ancora ignote le cause del decesso ma dai primi accertamenti sarebbero esclusi atti violenti. Nell'abitazione è arrivato il pm di turno in procura a Firenze, che sentirà i familiari, l'anziana madre - trovata in stato di denutrizione - e i due fratelli, due uomini tra i 30 e i 40 anni. Le condizioni del cadavere farebbero risalire la morte a molto tempo prima del ritrovamento, che c'è stato stamani con una perquisizione nell'abitazione. La casa è in via Nievo, nel comune di Campi Bisenzio (Firenze). Gli stessi vigili urbani avevano fatto un primo intervento la sera del 12 dicembre in base a una segnalazione che hanno ricevuto, non è chiaro al momento se dai vicini o dal 118. In quella prima ispezione di venerdì non era però emerso nulla, poi stamani sono tornati e in una delle camere hanno individuato il baule con il cadavere. La donna era in gravi condizioni di salute ed è stata ricoverata in ospedale. I figli sono stati accompagnati presso gli uffici della polizia locale di Campi e sono stati sentiti. Da quanto emerge la famiglia non risulta fra quelle seguite dagli assistenti sociali.

