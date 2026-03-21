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Trovato morto in un casolare a Roma, un fermo

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ROMA, 21 MAR - C'e' un fermo per la morte dell'uomo trovato morto stamattina in un casolare in via Giggi Spaducci, in zona San Basilio, alla periferia di Roma. Si tratta di un cittadino romeno, con qualche piccolo precedente, che avrebbe confessato davanti al pm. L'uomo è stato rintracciato dalla polizia che ha avviato indagini dopo il ritrovamento del corpo del 37enne moldavo che presentava segni di violenza. Alla base del gesto sembra ci siano delle offese rivolte a familiari. La vittima è stata colpita con una mazza alla gamba e alla testa.

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